Cala d’Aiguablava – Begur

El mateix nom ho diu. Els tons blaus i verds de l’aigua d’aquesta petita cala són el seu encant i tret més distintiu. L’accés, entre els turons de Begur, es fa per mitjà d’una carretera molt sinuosa que arriba fins a la mateixa platja. L’aigua és poc profunda i la sorra bastant fina. Els camins que voregen els penya-segats replets de pins aferrats a les roques, fan inevitable al visitant no fer-hi una passejada. Per una d’aquestes vies arribarem a l’únic parador nacional de turisme de la Costa Brava i les comarques gironines. Via marítima també es poden visitar algunes coves que hi ha pels voltants. La més coneguda, la cova d’en Gispert.