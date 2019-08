Si ets amant de la naturalesa, aficionat a la fotografia o simplement vols passejar una estona i fugir del bullici, els jardins botànics ofereixen la possibilitat de perdre’s entre els seus colors i les seves olors.

Jardí Botànic de Marimurtra – Blanes

L’edifici d’entrada de caràcter noucentista, obra de l’arquitecte Josep Goday, ja ens dóna una primera pista de la gran bellesa dels jardins. Una finca de 16 hectàrees amb més de 3.000 espècies diferents conformen el Jardí, un somni de l’industrial alemany Carl Faust, que es va realitzar a principis dels anys 20.

A través dels seus tres jardins, podeu conèixer diferents ecosistemes del món i admirar plantes que es troben en perill d’extinció. El primer de tots, és un jardí dedicat a les zones àrides com les Canàries o Arizona, amb una gran varietat de Cactus, que es poden observar des de la Pèrgola. Seguint per al segon jardí, trobem ecosistemes de la zona asiàtica, amb plantes ornamentals de la Xina, Japó i Amèrica del Sud. Passejareu entre palmeres, bambú i un hort ecològic. Per últim, el jardí dedicat a la mediterrània, ple de murtra, i amb unes vistes magnífiques al mar –d’aquí surt el nom del jardí–. Durant tot el trajecte, podreu aturar per diverses places i miradors, i àrees de descans amb poesies, que afegeixen bellesa a l’espai. Imprescindible fer-se la foto al templet de Linné, un quiosc amb vistes al mar, possiblement el racó més conegut del jardí.

És un lloc ideal per a observar el paisatge de la Costa Brava, des de dalt dels seus penya-segats mentre passegeu entre plantes i olors de diverses parts del món.

Jardí Botànic Pinya de la Rosa – Blanes

A tocar de l’Ermita de Santa Cristina, el Jardí Botànic Pinya de la Rosa s’integra dins d’una finca de 50 hectàrees.

Fernando Riviere de Caralt va convertir el terreny en Jardí botànic el 1945, i des de llavors, la tasca de conservació i plantació de noves espècies ha estat un dels objectius del jardí.

En ell, hi trobareu més de 7.000 espècies tropicals, observar com s’han adaptat al clima mediterrani i conviuen amb la vegetació autòctona. . Els seus camins ens porten per zones àrides i seques, plenes de cactus, palmeres i altres plantes tropicals. Depenent de l’època de l’any en què es visita, es poden observar els cactus florits, i el paisatge agafa un to més acolorit.

Caminar per Pinya de la Rosa us farà pensar que esteu lluny de la Costa Brava, gràcies al seu paisatge marró, més típic del desert.

Jardins de Santa Clotilde – Lloret de Mar

Situats en un paratge sobre el mar, els jardins de Santa Clotilde són un clar exemple del moviment noucentista català: l’ordre, la simetria i la proporció.

Encarregats pel Marquès de Roviralta al jove arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudurí el 1919, són una bonica extensió de 2,6 hectàrees que es reparteix en terrasses, aprofitant l’orografia de l’espai. La vegetació és majoritàriament autòctona, amb poca flor, molta heura i llorer, vinculat a la població selvatana, però també incorpora algunes plantes exòtiques. Una de les seves atraccions l’art de retallar les plantes per a separar els diferents espais del parc.

Passejant pels seus camins, trobareu diverses fonts, l’estany de Nimfeu i diverses escultures, com la sèrie de sirenes de maria Llimona.

Una passejada que ens farà obrir tots els sentits, especialment l’olfacte, gràcies a les plantes aromàtiques que poblen el jardí.

Jardins de Cap Roig – Palafrugell, Mont-ras

Què passa quan s’ajunten una aficionada a la jardineria i la decoració, i un talent arquitectònic? Doncs uns preciosos Jardins com els de Cap Roig. Van ser creats pel matrimoni format pel coronel rus Nikolai Woevodsky i l’aristòcrata britànica Dorothy Webster en 1927, en decidir viure a la Costa Brava.

Meitat Palafrugell, meitat Mont-ras, els jardins de Cap Roig tenen una extensió de 17 hectàrees, amb més de 1.000 espècies, un castell i un famós festival de música amb el mateix nom. El castell té la peculiaritat d’estar construït amb les pedres ferruginoses de la zona, i un caire medieval que crea una atmosfera màgica en tot el jardí.

Les plantes són una mostra de la vegetació mediterrània d’arreu del món, estan dividides en diferents terrasses que van baixant de nivell fins a arribar a prop del mar, on les vistes del litoral baix-empordanès són espectaculars. Cada jardí o camí està dedicat a una espècie, hi podeu trobar l’escala dels xiprers o el jardí dels cactus, o el passeig dels geranis, que agafa una gamma de colors impressionant sobretot durant l’estiu.

Val la pena perdre’s per aquests jardins, preservats per la fundació La Caixa, i declarats bé d’interès cultural.