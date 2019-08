Cala Ferriol – L’Estartit

Segurament, el fet que s’hagi de caminar més d’una hora per arribar a la cala, fan que sigui una cala de baixa ocupació. Però el camí val la pena. Es pot arribar per dues vies: pel Nord, des de Cala Montgó; o des del centre de l’Estartit, una mica més curt que l’altre. En els dos casos, es travessa el massís del Montgrí per camins forestals. No és un camí molt dificultós, però és llarg i per la vegetació escassa del Montgrí, amb molt poca ombra. De totes maneres, poder observar com el Montgrí es fon amb el Mediterrani, compensa l’esforç.

La cala està formada per una petita platja de còdols envoltada de roques i una aigua cristal·lina. En ser part del Parc Natural del Montgrí, l’entorn està protegit, i fa que sigui una cala ideal per a la pràctica del submarinisme. Si s’hi va en èpoques humides, s’hi pot veure un petit rierol desembocant al mar.