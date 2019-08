Cala del Pi – Portbou

Sota un penya-segat inclinat, per on passa la carretera que porta a França, es troba aquesta petita platja de còdols, totalment verge i sense edificacions humanes a la vista.

Per arribar a la cala del Pi, s’ha d’agafar el camí de ronda de Portbou, amb el que es voreja els últims quilòmetres de la costa catalana. Pel camí, val la pena parar a la font de «beu i tapa», on en època de pluges es pot beure aigua fresca procedent dels Pirineus. Poc després, es descendeix cap a la cala del Pi, una platja natural i on es respira calma per tots costats.

Un dels atractius d’aquesta cala és endinsar-se a la cova del pirata, un espai fosc i humit, però molt fresc, agraït durant els dies calorosos.