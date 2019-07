L’accés és lliure, però és obligatori anar equipat i amb una assegurança. La millor opció és llogar una visita guiada a qualsevol de les operadores de turisme d’aventura que hi ha a la zona, on també podràs llogar tot el material necessari per a fer la Via Ferrata.

Per als qui això d’estar penjats sobre el mar els faci una mica d’aprensió, o per als que vulguin practicar amb nens, a pocs quilòmetres, a Santa Cristina d’Aro, es troba la Via ferrata de les gorgues de Salenys, més senzilla, i que s’endinsa per uns torrents d’aigua.

Només es requereix una mica d’equilibri per a aguantar-te a l’aire amb aquesta plataforma, propulsada aigua a pressió. Però si és el vostre primer cop, tingueu en compte que caureu moltes vegades dins l’aigua, tot i que en part, aquí recau la seva diversió. Una vegada agafes el truc, és molt divertit aixecar-se uns metres amunt, i llançar-se a l’aigua de cap, per tornar a sortir com si fossis un dofí!

Bungee Jumping T’agrada el risc i les activitats extremes? El bungee Jumping està fet per a persones com tu. Un salt en caiguda lliure d’uns 70 metres, lligat amb una corda elàstica que et farà rebotar una vegada rere l’altre. Una experiència curta, però molt intensa. A Lloret de Mar podràs viure aquesta experiència extrema i des de dalt la grua, admirar les vistes de la Costa Brava!